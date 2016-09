7500 Hardlopers over afgesloten Afsluitdijk

DEN OEVER - Maar liefst 7500 hardlopers hebben zich aangemeld voor het unieke hardloopevenement Afsluitdijk Open in de vroege ochtenduurtjes op zondag 4 september. Vanavond en morgenavond geeft kunstenaar Daan Roosegaarde op de Breezanddijk een voorproefje van de lichtgevende kunstwerken die hij op de Afsluitdijk wil plaatsen.

Door Leonie Groen - 1-9-2016, 16:44 (Update 1-9-2016, 16:44)

Voor het hardloopevenement, dat 10.000 deelnemers had kunnen verwerken, is de inschrijving gesloten. De helft van de inschrijvers gaat de hele 32 kilometer lopen (kortere afstanden zijn ook mogelijk).Voor het kunst kijken vanavond en morgenavond zijn op de website nog kaarten te verkrijgen.

Zondagochtend om vier uur gaat de Afsluitdijk dicht voor het hardloopevenement. Tot 12 uur zondagmiddag kan niemand meer (met uitzondering van hulpdiensten en lijnbussen) direct over de dijk van Den Oever naar Bolsward.

In de nachten van vrijdag 2 en zaterdag 3 september (23 uur tot 02.00 uur) kan niemand met de eigen auto naar de Breezanddijk, in verband met de capaciteit. Daar toont Roosegaarde het tijdelijke kunstwerk 'Waterlicht' dat bezoekers laat ervaren hoe ver het water zou komen zonder menselijk ingrijpen. Hiermee had hij eerder al succes op het Amsterdamse Museumplein. Ook geeft Roosegaarde een voorproefje van 'Windvogel, energie-opwekkende vliegers. Dat project wordt in het komende jaar ontwikkeld in samenwerking met Technische Universiteit Delft naar het idee van wijlen Wubbo Ockels.

Kritiek was er eerst op de kosten (13 miljoen euro) van het werk van Roosegaarde voor de Afsluitdijk. Nu is er vooral op de lichtvervuiling die de kunst mogelijk zal veroorzaken. De Purmerendse amateur-astronoom Esther Hanko is een petitie gestart. ,,De Afsluitdijk is een van de laatste plekken in Nederland waar je de Melkweg nog kunt zien.''

Bij studio Roosegaarde wordt gesteld dat de vliegers niet permanent zijn en het licht minimaal is.

De Breezanddijk kan alleen met een pendelbus vanuit Den Oever (vrijdagnacht en zaterdagnacht tussen 23 en 02 uur) bereikt worden. De pendelbussen vertrekken vanaf de Oosterkruisweg in Den Oever (parkeren en entree gratis).

https://www.deafsluitdijk.nl