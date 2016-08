Marechaussee rolt drugslijn postpakketten op

SCHIPHOL - De marechaussee heeft een drugslijn via postpakketten opgerold. Die kwam in beeld nadat de douane op Schiphol drugs had achterhaald in postpakketten met buitenlandse bestemmingen. Na onderzoek bleek dat de pakketten allemaal werden aangeboden bij postagentschappen in Noord-Holland.

Door ANP - 1-9-2016, 11:29 (Update 1-9-2016, 11:29)

Vier mannen tussen de 18 en 25 jaar uit Beverwijk en Heemskerk zijn begin augustus als verdachten van de drugssmokkel opgepakt, meldt de marechaussee donderdag. In de pakketten zaten verschillende soorten drugs zoals cocaïne en xtc. Door de diversiteit en de omvang van de zendingen vermoedt de marechaussee dat het hier om een goed georganiseerde drugshandel ging.

Tijdens het onderzoek is een grote hoeveelheid postpakketten in beslag genomen. Die hadden bestemmingen over de hele wereld.