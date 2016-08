Albert Heijn stopt met verkoop plofkalkoen

DEN HAAG - Albert Heijn stopt met de verkoop van 'plofkalkoen'. De supermarkt heeft aan Wakker Dier laten weten dat het overstapt op de 'nieuwe Albert Heijn kalkoen'. Dit dier is volgens het bedrijf van een langzamer groeiend ras en krijgt daglicht en iets meer ruimte in de stal. ,,Hoewel deze kalkoen nog geen Beter Leven ster verdient, zijn we blij met deze eerste stap van Albert Heijn. De komende kerst onderzoeken we welke supermarkten nog wél plofkalkoen op het kerstmenu zetten'', aldus Wakker Dier.

Door ANP - 1-9-2016, 7:13 (Update 1-9-2016, 7:13)

In het voorjaar bracht de dierenwelzijnorganisatie een rapport uit over het leed onder Nederlandse plofkalkoenen. Volgens het rapport groeien te snel, is er een hoge sterfte onder de dieren en hebben ze veel te weinig ruimte. In Nederland worden jaarlijks zo’n 2,3 miljoen kalkoenen vetgemest voor de slacht.