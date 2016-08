MH17-stukken openbaar onder druk rechter

DEN HAAG - De Nederlandse overheid is er na de ramp met de MH17 vanaf dag één van uitgegaan dat Russische separatisten de daders waren. Ook ging de overheid er al snel vanuit dat er geen overlevenden waren.

Door ANP - 1-9-2016, 2:24 (Update 1-9-2016, 2:24)

,,Gezien de beelden van de crash is de kans op overlevenden nihil," zo staat in documenten die deze week door de landsadvocaat vrijgegeven zijn in een gezamenlijke procedure van RTL Nieuws, de NOS en de Volkskrant. Uit die verslagen blijkt verder onder meer dat topambtenaren een voorkeur hadden voor strafvervolging in Nederland. ,,Vervolging gewenst in Nederland", is te lezen.

Het gaat om de duiding in rapportages van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), vlak na de ramp, over de toedracht, de daders en de grote problemen die zouden volgen. De documenten die door RTL integraal online zijn geplaatst, werpen meer licht op de vraag hoe de Nederlandse overheid omging met de nasleep, en hoe groot de problemen vanaf dag één zijn geweest.