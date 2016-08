Damherten Waterleidingduinen mogen toch worden afgeschoten

HAARLEM - Het afschieten van damherten in natuurgebied de Waterleidingduinen mag doorgaan. De rechter veegt de bezwaren van dierenbeschermingsorganisaties tegen het afschot van duizenden herten van tafel.

Door onze verslaggever - 30-8-2016, 15:30 (Update 30-8-2016, 16:30)

Dat oordeelde de rechtbank dinsdagmiddag. Dit voorjaar gaf de provincie Noord-Holland toestemming voor het afschieten van de eerste herten, nadat de populatie in de afgelopen jaren enorm was gegroeid.

Hoewel er in het duingebied ruimte is voor ongeveer 800 dieren, was de wildstand dit voorjaar opgelopen tot 3800 herten, en daar moeten de dit jaar geboren jonge hertjes nog bij opgeteld worden. Door de overpopulatie was de ree praktisch verdwenen uit het gebied, en werden diverse planten en dieren bedreigd.

In een Faunabeheersplan heeft de provincie op een rij gezet waarom de hertenstand naar beneden moet. In het voorjaar is een begin gemaakt en werden 170 dieren afgeschoten door boswachters van Waternet, de organisatie die het gebied beheert. Maar in een bodemprocedure probeerden de Stichting Faunabescherming en de Stichting Dierenbescherming de hervatting van de jacht dit najaar te voorkomen. Tevergeefs, oordeelt de rechter.

,,Door zich te baseren op het Faunabeheerplan heeft de provincie voldoende gemotiveerd dat de flora en fauna en de verkeersveiligheid te lijden hebben als gevolg van de groeiende populatie damherten’’, aldus het vonnis. Ook is de rechter het eens met de provincie dat er geen andere logische oplossing bestaat dan het afschieten van de dieren.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!