'Museum Voorlinden was niet te vermijden'

WASSENAAR - Hij riep altijd dat hij nooit een museum wilde bouwen, want er waren al genoeg in Nederland. En nu heeft hij er toch een. ,,Het was niet te vermijden.'' Joop van Caldenborgh, oprichter van het nieuwe Museum Voorlinden in Wassenaar, wilde zijn omvangrijke verzameling hedendaagse en moderne kunst namelijk niet onderbrengen bij een ander museum. ,,Ik was bang dat het de kelder in zou gaan. Ik wilde het 'boven' houden en delen met de rest van de wereld.''

Door ANP - 30-8-2016, 13:46 (Update 30-8-2016, 13:46)

Dat zei hij dinsdag bij de presentatie van het museum, dat koning Willem-Alexander op zaterdag 10 september opent. Van Caldenborgh toont in het bijzondere witte gebouw, dat door daglicht wordt verlicht, de collectie die hij de afgelopen vijftig jaar bijeenbracht. Naast wisselende exposities, te beginnen met Ellsworth Kelly en de tentoonstelling Full Moon, is er ook permanent werk te zien dat speciaal voor het museum is gemaakt.