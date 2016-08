Afsluitdijk dicht voor hardloopwedstrijd

ZURICH - Wie in de nacht van zaterdag op zondag of zondagochtend over de Afsluitdijk wil, heeft pech. De dijk die Noord-Holland en Friesland verbindt is vanaf 01.00 uur gesloten voor een hardloopwedstrijd, die middenin de nacht van start gaat.

Door ANP - 30-8-2016, 13:00 (Update 30-8-2016, 13:08)

Circa 7500 mensen verschijnen aan de start van de unieke wegwedstrijd Afsluitdijk Open, die eenmalig wordt gehouden. Deelnemers kunnen kiezen of ze de hele 32,8 kilometer van de dijk tussen Den Oever en Zurich af willen lopen, of de helft vanaf Breezanddijk. Ook een kwart Afsluitdijk, 8,2 kilometer vanaf Kornwerderzand, is mogelijk. Alle afstanden finishen in Zurich.

,,Het is een recht stuk weg. Je kunt dat saai noemen, maar het is een uniek moment om over de snelweg te kunnen lopen in alle rust van de dijk en de omgeving'', zegt Marloes van Gangelen van de organisatie.

Deelnemers hoeven niet bang te zijn dat er niemand langs de kant staat te juichen. Speciale pendelbussen vervoeren hun fans over de dijk.

Het startschot voor de eerste groep die de 'Hele Afsluitdijk' loopt, klinkt al om 04.00 uur. Een half uur later vertrekt de eerste startgroep voor de halve afstand. ,,Het is een rustgevend landschap, dus we hebben de startgroepen gespreid. Ze vertrekken elk kwartier in groepen van tweehonderd, ingedeeld op snelheid. De eerste finishers van de hele dijk verwachten we rond 07.00 uur.''

De laatste finishers worden aan het eind van de ochtend ingehaald in Zurich. ,,Dan moeten we snel zorgen dat de dijk schoon is, want om 12.00 uur gaat die weer open voor het verkeer.''

In de betrokken regio's is uitgebreid campagne gevoerd om automobilisten voor te bereiden op de afsluiting van de dijk. Van Gangelen: ,,Ze moeten wel een eindje omrijden, via Flevoland, maar het staat goed gemeld op de matrixborden en in regionale media.''

De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van Icoon Afsluitdijk, een kunstproject dat de cultuurhistorische waarden van de dijk moet benadrukken en eveneens dit weekend plaatsvindt.