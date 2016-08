Journalist en schrijver Pieter Steinz overleden

AMSTERDAM - Schrijver en journalist Pieter Steinz is maandagavond overleden. Dat heeft zijn oud-werkgever NRC Handelsblad dinsdag bekendgemaakt. Steinz, die leed aan ALS, werd 52 jaar.

Door ANP - 30-8-2016, 11:47 (Update 30-8-2016, 11:47)

Steinz studeerde Engels en oude geschiedenis en Amsterdam. Hij werkte van 1989 tot 2012 bij NRC Handelsblad onder meer als literair redacteur en later chef Boeken. Na zijn vertrek bij de krant werd hij directeur van het Nederlands Letterenfonds.

Hij schreef zo'n vijftien boeken, waaronder de bestseller Made In Europe uit 2014. In dat boek beschrijft hij de kunst die ,,ons continent verbindt''. Het boek ontstond uit een reeks artikelen in NRC Handelsblad en geeft een overzicht van alle soorten cultuur in Europa. Het werk laat goed zien dat Steinz een groot liefhebber was van lijstjes en overzichten. Die voorliefde komt ook duidelijk naar voren in zijn werk Lezen &cetera uit 2003, dat de ondertitel ,,Gids voor de wereldliteratuur'' draagt. Hij laat daarin zien dat geen enkel literair werk op zichzelf staat.