Raadslid Van der Ree voor VVD in Kamer

DEN HAAG - Het Amsterdamse raadslid Daniël van der Ree volgt in september VVD-volksvertegenwoordigster Anne-Wil Lucas op in de Tweede Kamer. Dat heeft de VVD maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 29-8-2016, 10:37 (Update 29-8-2016, 10:37)

Lucas (41) had al laten weten dat zij na de verkiezingen in maart niet zou terugkeren in de Kamer. Ze verlaat de fractie per 7 september omdat ze een nieuwe baan heeft. Ze gaat werken bij StartupDelta, een initiatief dat de mogelijkheden voor vernieuwende startende bedrijven moet verbeteren.

Van der Ree, de nummer 56 op de VVD-kandidatenlijst, is al jaren actief in de Amsterdamse politiek en is sinds 2010 gemeenteraadslid voor de VVD in de hoofdstad.