ANP Watersporters delen steeds vaker hun boot

AMSTERDAM - Driehonderd boten liggen tijdens de HISWA te water komende week te wachten op een nieuwe eigenaar. Naar verwachting komen 25.000 mensen tussen dinsdag en 4 september naar Amsterdam-Noord, waar de HISWA is neergestreken in de Amsterdam Marina.

Door ANP - 28-8-2016, 9:22 (Update 28-8-2016, 9:22)

Steeds meer watersporters kiezen ervoor hun boot te delen met familie of vrienden, weet Jessica Seijsener van de organisatie. ,,De verhuurmarkt gaat heel goed, ook onder toeristen, en er zijn steeds meer platforms waarop mensen hun boot kunnen verhuren of delen. Een boot is niet goedkoop, mensen zijn druk, je moet toch kiezen of je een weekendje naar Milaan gaat of de plassen op.''

Nederland telt 2,6 miljoen watersporters van allerlei pluimage. De zeilers, surfers, kanoërs of roeiers hebben samen meer dan 500.000 vaartuigen.

Trends

De HISWA toont vooral nieuwe boten en probeert aan te haken op de trends in de watersport. ,,De boot wordt steeds meer een logeeradres, zoiets als glamping'', zo gebruikt Seijsener de uitdrukking voor glamoureus kamperen. ,,Suppen is heel populair, stand-up peddelen. Dat wordt tegenwoordig aangeboden door sportscholen, yoga op de sup, de natuur ontdekken op de sup, suppen is het nieuwe surfen.

De watersportbeurs probeert een breed publiek aan te spreken. ,,De jeugd kan bijvoorbeeld varen in een optimistje of met de scouting. Jongeren beginnen met een zeilbootje en kopen dan hopelijk later zelf een boot.'' Voor volwassen watersporters zijn er ook demonstraties en lezingen.