Donaties gezocht voor laatste wens van doodzieke Jeffrey

Foto Mitzie Meijerhof Jeffrey Teunissen en Marije van Haarlem vormen vanaf woensdag een echtpaar.

BEVERWIJK - Sinds oktober 2015 zit de dood de Beverwijkse Jeffrey Teunissen (19) op de hielen. Het staat vast dat hij binnen enkele maanden wordt ingehaald, want de strijd tegen leukemie heeft hij verloren. Jeffrey heeft nog een droom: trouwen met de liefde van zijn leven Marije van Haarlem (18).

Door Mitzie Meijerhof - 27-8-2016, 18:09 (Update 27-8-2016, 18:09)

Er is een webpagina aangemaakt om geld op te halen voor de bruiloft. Het laatste dat zijn ouders nog voor hem kunnen doen.

Facebook

De trouwerij is woensdag 31 augustus. Afgelopen donderdag brachten ouders Netty en Martin het drama van Jeffrey op Facebook onder de aandacht om via ’Dream or donate’ de droom van hun zoon te kunnen bekostigen.

„Het is moeilijk het op een goede manier te doen. Het voelt toch als bedelen en is allemaal al heel erg emotioneel. Door de actie hopen we de trouwdag zorgeloos te kunnen beleven. Dat het een onvergetelijke dag wordt waar we allemaal ongelooflijk van gaan genieten. Dat de donaties zo snel gaan hadden we werkelijk niet verwacht. Het is ontzettend mooi dat volslagen vreemde mensen zomaar doneren”, aldus moeder Netty Teunissen.

Jeffrey heeft gevochten als een leeuw tegen zijn ziekte en onderging behandelingen in een loodzwaar traject. Er was hoop op een goede afloop tot hij op 16 augustus te horen kreeg dat er geen behandeling meer mogelijk is.

„Ik voelde me eigenlijk prima, maar kreeg een rood oog. In het ziekenhuis bleek de leukemie opeens overal te zitten, in mijn oog, mijn kaak en huid. Ik heb niets gemerkt ik voel me prima al weet ik dat infecties op de loer liggen, omdat ik geen enkele weerstand heb. Ik wil nog heel graag met Marije trouwen dus ik heb haar gevraagd”, vertelt Jeffrey.

„We waren gewoon boodschappen aan het doen op de dag van het nieuws, toen Jeffrey me vroeg. Gewoon op de parkeerplaats. Lekker op zijn Jeffrey’s, spontaan en lief. Ik hoefde niet na te denken”, lacht Marije.

Feest

De dokter adviseerde hun wens zo snel mogelijk te verwezenlijken. „We hebben het in gang gezet en kregen overal vandaan hulp. De donatie-actie maakt dat als hij iets wil, het ook kan. Het geeft veel vrijheid en bepaalde zorgen vallen weg. We hebben al een pak gekocht en ik een wit jurkje, heel gewoon, het gaat toch om het trouwen en het feest. Om het samen met onze familie en vrienden te vieren”, legt Marije uit.

Dit weekeinde is het stel met vrienden in Limburg. Vrienden die afgelopen week een tatoeage hebben laten zetten als eerbetoon aan hun vriend. „Ze noemen mij altijd Lobster Boy, zo sta ik bij iedereen in de telefoon. Ik verbrand namelijk nogal snel. Mijn vrienden en Marije hebben nu een kreeft op hun kuit. Prachtig”, zegt Jeffrey.

Huwelijksreis

Waar gaat de huwelijksreis naar toe?! „Ik heb net gehoord dat ik in Europa op vakantie mag. Het VU onderhoudt de contacten met het ziekenhuis in de plaats waar we zijn. Ik heb nog geen tijd gehad met Marije een keuze te maken. Het hangt ook af van hoeveel geld er is. Het zou geweldig zijn gewoon te kunnen kiezen wat ik graag wil.”

Vrijdagmiddag staat de teller voor bruiloft en huwelijksreis op 5.030 euro. Doneren kan via: dreamordonate.nl, onder ’huwelijksreis’.