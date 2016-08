Asscher: ,,Kliklijsten horen bij regimes''

ANP Asscher: ,,Kliklijsten horen bij regimes''

DEN HAAG - ,,Kliklijnen en kliklijsten horen thuis in autoritaire regimes, niet in vrije en open democratieën.'' Dat zegt vicepremier Lodewijk Asscher zaterdag in een interview met Zaman Vandaag - de Nederlandstalige versie van het inmiddels opgeheven Turkse dagblad Zaman - dat bekend staat als kritisch ten opzichte van het Erdogan-regime.

Door ANP - 27-8-2016, 17:33 (Update 27-8-2016, 18:09)

,,In Turkije wordt kritiek als een strafbaar feit gezien. Dat is afschuwelijk en we moeten er dan ook rekening mee houden en er zorg voor dragen dat dat niet overslaat naar Nederland'', aldus de vicepremier en minister van Sociale Zaken, die hiermee reageert op de toegenomen spanningen na de mislukte couppoging in Turkije.

Volgens Asscher dreigen Turkse Nederlanders ,,een speelbal'' te worden van verschillende belangen. Dat er zogenaamde ,,terroristenlijsten'' bestaan met namen van sympathisanten van de geestelijk leider Gülen en dat er opgeroepen wordt om mensen aan te geven die kritisch zijn op het Erdogan-regime, vindt Asscher zeer zorgelijk: ,,De zorgen die ik al eerder had dat we moeten voorkomen dat Nederlanders met een Turkse achtergrond in hun vrijheid worden belemmerd door bemoeienis van Turkse organisaties en de Turkse regering, zijn alleen maar toegenomen.''

Hoofdredacteur Mehmet Cerit van Zaman Vandaag deed deze zomer herhaaldelijk aangifte van bedreiging.