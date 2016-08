Noodverordening rond GA Eagles-Ajax

ANP Noodverordening rond GA Eagles-Ajax

DEVENTER - Burgemeester Andries Heidema van Deventer heeft uit veiligheidsoverwegingen een noodverordening afgekondigd voor de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-Ajax van zondag.

Door ANP - 26-8-2016, 21:26 (Update 26-8-2016, 21:26)

Hij heeft signalen ontvangen dat een groot aantal Ajax-supporters zonder kaartje zondag of al eerder naar Deventer wil komen. Volgens de politie is de openbare orde en veiligheid binnen de stadsgrenzen daardoor niet gegarandeerd.

In de periode tussen zaterdag 14.00 en zondag 18.00 uur is Deventer verboden terrein voor alle Ajax-supporters en supporters van andere clubs, met uitzondering van supporters van Go Ahead Eagles. Zondag wordt alleen een uitzondering gemaakt voor Ajax-supporters die via de combiregeling de wedstrijd bezoeken en een kaartje hebben.