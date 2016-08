Onderwijsinspectie: 4 meldingen over leraar

ANP Onderwijsinspectie: 4 meldingen over leraar

ROTTERDAM - Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn in vijf jaar tijd vier meldingen binnengekomen over de 28-jarige wiskundedocent uit Spijkenisse die wordt verdacht van ontucht met meisjes. Hij werd maandag aangehouden door de zedenpolitie in Rotterdam.

Door ANP - 26-8-2016, 18:45 (Update 26-8-2016, 22:08)

De verdachte blijkt een paar jaar geleden vanwege ongewenst gedrag op twee Rotterdamse middelbare scholen te zijn ontslagen. De scholen hebben dat toen bij de inspectie gemeld.

De melders zaten op vier verschillende scholen. ,,Bij drie van de vier meldingen is gezamenlijk geconstateerd dat geen sprake was van 'een redelijk vermoeden van een strafbaar feit'. In het vierde geval heeft de inspectie de melder geadviseerd naar de politie te stappen'', aldus een woordvoerder vrijdagavond. Vertrouwensinspecteurs zijn vrijgesteld van het doen van aangifte.

Referenties

De woordvoerder benadrukt dat scholen die leerkrachten willen aannemen er goed aan doen om naast een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ook te vragen om referenties en die vooral ook na te trekken.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de 28-jarige verdachte niet eerder in beeld bij politie en justitie vanwege ontuchtzaken. Pas recent deden de eerste slachtoffers aangifte. Ze zijn tussen de twaalf en zestien jaar. De zaak kwam vermoedelijk in een stroomversnelling nadat de wiskundeleraar vorige maand werd opgepakt voor aanranding. Gegevensdragers met beelden van en gesprekken met slachtoffers zijn toen bij hem in beslag genomen.

Chatgesprekken

In 2011 ontsloeg het Comenius College de leraar uit Spijkenisse na seksueel getinte chatgesprekken met een leerlinge. Op de Rotterdamse VAVO, waar volwassenen deelcertificaten kunnen halen, is hij ontslagen na een amoureuze toenaderingspoging tot een meerderjarige leerlinge.

De man, die ook actief was als bijlesleraar, stuurde via e-mail en social media seksueel getinte berichten en haalde sommige meisjes over foto's en filmpjes van zichzelf terug te sturen. Hij wordt verdacht van het bezitten en vervaardigen van kinderporno. De verdachte werkte op meerdere scholen in de regio Rotterdam. Ouders en leerlingen zijn op de hoogte gebracht.