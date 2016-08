Kritiek Koenders op EU-voorzitterschap

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft vrijdag ongekend scherp uitgehaald naar EU-voorzitter Slowakije. Hij is boos omdat de Slowaakse premier Robert Fico vrijdag heeft opgeroepen om de Europese sancties tegen Rusland op te heffen.

Door ANP - 26-8-2016, 15:40 (Update 26-8-2016, 15:40)

Fico heeft niet namens Nederland gesproken, zei Koenders. De EU-voorzitter ,,moet goed luisteren" naar alle betrokken lidstaten, zeker ,,in dit soort gevoelige zaken''. Koenders zal hierover contact opnemen met zijn Slowaakse collega. Slowakije nam in juli het voorzitterschap van Nederland over.