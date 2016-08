Raad buigt zich in oktober over tuingraf

BRUNSSUM - De gemeenteraad van Brunssum buigt zich op 11 oktober over het omstreden tuingraf van de vrouw van inwoner Frenk Windels. Zijn echtgenote overleed in juli plotseling aan een hartaanval. Op 24 juli begroef de weduwnaar het stoffelijk overschot illegaal in de eigen achtertuin.

Door ANP - 26-8-2016, 15:35 (Update 26-8-2016, 15:35)

De gemeente eiste vervolgens dat Windels het stoffelijk overschot binnen zes dagen zou opgraven. De man weigerde, en spande een kort geding aan. De rechter bepaalde dinsdag dat eerst de gemeenteraad zich moet uitspreken over het tuingraf.

De raad moet beslissen over een verzoek van Windels om de tuin aan te wijzen als bijzondere begraafplaats. Uit berichten in regionale media blijkt dat zich een raadsmeerderheid aftekent ten faveure van de laatste wens van Windels' vrouw.

Burgemeester en wethouders komen zo spoedig mogelijk met een voorstel aan de raad, zodat die daarover op 11 oktober kan vergaderen, liet het college vrijdag weten.