Kroongetuige Ros blijft achter de tralies

SCHIPHOL - Fred Ros, kroongetuige in liquidatieproces Passage, komt niet op vrije voeten. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag besloten. De megazaak wordt uit veiligheidsoverwegingen gehouden in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol.

Door ANP - 26-8-2016, 14:55 (Update 26-8-2016, 14:55)

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg het hof begin juli om de vrijlating van Ros. Het OM had hem eerder een strafeis van vijftien jaar beloofd in ruil voor zijn belastende verklaringen tegen de verdachten in het liquidatieproces. Als Ros niet uit de school zou klappen, had hij een eis van dertig jaar aan zijn broek gehad.

Volgens het hof is het in dit stadium van het proces echter nog te vroeg om te bepalen of de verklaringen van Ros moeten leiden tot een lagere straf.