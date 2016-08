Turkse consul zegt afspraak Aboutaleb af

ROTTERDAM - De Turkse consul-generaal in Rotterdam, Sadin Ayyildiz, heeft zijn afspraak vrijdag met burgemeester Ahmed Aboutaleb afgezegd. Dat bevestigt de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester. Waarom de afspraak niet doorgaat, kan hij niet zeggen.

Door ANP - 26-8-2016, 14:21 (Update 26-8-2016, 14:39)

Aboutaleb gaf donderdag in de gemeenteraad aan dat hij met Ayyildiz wilde praten over de spanningen in de Turkse gemeenschap. Hij is niet gelukkig met een brief die de consul aan verschillende burgemeesters in de regio Rotterdam heeft gestuurd. De brief van de consul is niet openbaar, maar het zou gaan om politieke inmenging en de vraag hoe burgemeesters moeten omgaan met demonstraties van tegenstanders van de Turkse regering.

Er is nog geen nieuwe afspraak gemaakt. Aboutaleb staat daar wel voor open, aldus zijn woordvoerder.

Na de mislukte staatsgreep in Turkije in juli zijn er aanhoudende spanningen tussen groepen Turkse Nederlanders. Verschillende Rotterdamse Turken worden bedreigd omdat ze tegenstander van de Turkse president Erdogan zouden zijn, stelt Aboutaleb. ,,Angst mag niet regeren in Rotterdam.'' Hij heeft een politieteam geformeerd om onderzoek naar de bedreigingen en spanningen te doen.