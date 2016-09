Met korting naar de Kampeer & Caravan Jaarbeurs

Zie je het al voor je; genieten van echte Duitse Gemütlichkeit, een biertje drinken in een Duitse bierstube, Duitse wijntjes proeven en tussendoor de nieuwste modellen campers, caravans, vouwwagens en (voor-)tenten bekijken? Daarvoor kom je dit najaar naar de Kampeer & Caravan Jaarbeurs; het beginpunt van je kampeervakantie.

Door oplage nhd nhd - 29-9-2016, 0:00 (Update 29-9-2016, 0:00)

De beursvloer is speciaal voor deze editie van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs omgetoverd in Duitse sferen. Verwacht hoffelijke Duitse gastvrijheid, met een knipoog naar het hippe Berlijn in combinatie met de laatste ontwikkelingen op kampeergebied en informatie over leuke en verrassende kampeerbestemmingen, campings en vakanties.

Lezersvoordeel

Van 12 t/m 16 oktober is de Kampeer & Caravan Jaarbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Duitse gastvrijheid in combinatie met de laatste ontwikkelingen op kampeergebied en verrassende kampeerbestemmingen, campings en vakanties. Als lezer van deze krant betaalt u slechts € 9,- met de kortingscode ‘NHD16001’. Klik op de button om uw kaarten met korting te bestellen.