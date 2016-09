Gerswhin Gala komt naar Nederland

Voor het eerst in jaren kunt u weer genieten van het Gershwin Gala in Nederland. Sopraan Janice Dixon, bariton Derrick Lawrence en pianist Antonii Baryshevskyi, begeleid door The New Romanian Symphoniy Orchestra and Choir, onder leiding van dirigent Raymond Janssen, presenteren wereldberoemde werken uit het oeuvre van George en Ira Gershwin. Het Gershwin Gala is een unieke kans die liefhebbers van Gershwin niet mogen missen!

Door oplage nhd nhd - 21-9-2016, 0:00 (Update 21-9-2016, 0:00)

Porgy & Bess Suite

Voor het eerst in jaren kan het publiek in Nederland weer genieten van de befaamde Porgy & Bess Suite en andere klassiekers uit het beroemde repertoire van de broers George en Ira Gershwin. Porgy & Bess is een aangrijpend verhaal over de zwarte gemeenschap in Catfish Row en neemt u mee in een muzikale draaikolk van liefde en verdriet. Niet voor niets weten klassieke hits zoals It Ain’t Neccessarily So, I Got Plenty of Nothin’ en natuurlijk Summertime een wereldwijd publiek al sinds de première in 1935 te ontroeren.

Lezersvoordeel

Wij mogen u als abonnee een speciale aanbieding doen! U kunt nu met €25,- korting kaarten kopen voor Gershwin Gala! Voor een 1 rang ticket betaalt u slechts €54,- i.p.v. €79,-. Bestel uw tickets via de bestel button.

Concertgebouw (Amsterdam) - 13, 17 en 20 nov, 20.15 uur*

De Doelen (Rotterdam) - 14 nov, 20.15 uur**

De Grote Kerk (Apeldoorn) - 15 nov, 20.00 uur***

Eusebiuskerk (Arnhem) – 18 nov, 20.00 uur***

MartiniPlaza (Groningen) – 19 nov, 20.00 uur



*gereserveerde stoelen, toegangsprijs is inclusief garderobe ontvangst- & pauze drankje.

** gereserveerde stoelen

***vrije zit, locatie is een uur voor aanvang concert geopend