Boefje in de bramenstruik

HILVERSUM - De politie heeft donderdagnacht een verdachte van een auto-inbraak aangehouden. De man verstopte zich onder een bramenstruik.

Rond kwart over twee meldde een getuige hoe een drietal mannen aan de deuren van een busje aan het voelen waren op de Menno Simonszhof. Toegesnelde agenten zagen de mannen wegrennen en zetten de achtervolging in. Die leidde naar de Vreelandseweg waar één van hen, 34 jaar uit Kwintsheul, zich dacht te kunnen verstoppen in de bosjes. Een agent vond hem onder een bramenstruik waar hij aangaf daar te liggen slapen.